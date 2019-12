LIVE Sport Invernali | DIRETTA 20 dicembre | si incomincia col SuperG | Dominik Paris

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 SCI ALPINO – Questo è il terzodella stagione dopo quello di Lake Louise vinto dall’austriaco Matthias Mayer davanti al nostroe quello già citato della Birds of Prey. 11.00 SCI ALPINO – Si torna a gareggiare nella velocità dopo il weekend del 6-8quando a Beaver Creek andarono in scena une una discesa vinti dagli svizzeri Marco Odermatt e Beat Feuz. 10.58 SCI ALPINO – Domani è invece in programma una discesa sulla Saslong, poi il trasferimento in Alta Badia per le ultime due gare prima di Natale. 10.55 SCI ALPINO – Si è temuto molto per il regolare svolgimento di questa gara viste le avverse condizioni meteo ma fortunatamente tutto è andato per il meglio e si potrà disputare ilin maniera regolare. 10.52 SCI ALPINO – Partenza confermata alle ore 11.45 ma con ...

