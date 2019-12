LIVE Sport Invernali | DIRETTA 20 dicembre | scatta il superG | Dominik Paris sogna il colpo

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42 Lo scorso anno a vincere ilfu il norvegese Svindal davanti all’azzurro Innerhofer ed al connazionale Jansrud.non concluse la gara. 11.41 Non sta nevicando, ma il cielo è grigio, la visibilità piatta. Servirà il coraggio di rischiare. 11.40 Ricapitoliamo i pettorali di partenza degli italiani: 5, 20 Casse, 24 Buzzi, 32 Fill, 33 Marsaglia, 49 Prast, 61 Schieder. Non ci sarà Christof Innerhofer, che non si sente ancora pronto per tornare in gara. 11.34 Il veterano norvegese Kjetil Jansrud vanta ben 8 podi in Val Gardena. Una pista che potrebbe esaltarlo anche oggi. Lo scorso anno giunse terzo in. 11.30non ha mai gradito molto la Saslong. In Val Gardena ha ottenuto appena due podi, entrambi nel 2014: allora giunse terzo in discesa e secondo in. Da allora non è mai più entrato ...

OA_Sport : LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: si incomincia col SuperG, Dominik Paris all’attacco! - OA_Sport : LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA: partenza ribassata, si incomincia alle 11.45 - ComperHobbit : RT @tvadtunes1: Music: Adrianne Pieczonka - Gianni Schicchi, SC 88: O Mio Babbino Caro -