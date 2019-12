LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: male le azzurre nel biathlon, si riparte in Val Gardena (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.50 SCI ALPINO – Emanuele Buzzi parte con 19 centesimi al primo settore, 51 al secondo, quindi perde tutto nel tratto del Ciaslat e chiude 22esimo a 1.47. 14.49 SCI ALPINO – Rasmus Windingstad (NOR) conclude la sua prova in 21esima posizione a 1.28. Ed ora attenzione a Emanuele Buzzi! 14.49 biathlon – Dopo 6,5 km Eckhoff si porta al comando con 2″1 su Braisaz. 14.48 SCI ALPINO – Klemen Kosi (SLO) è 20esimo a 1.52, ora tocca a Rasmus Windingstad (NOR). 14.48 SCI ALPINO – Christoph Krenn (AUT) chiude la sua prova in 18esima posizione a 1.17, la situazione è effettivamente accettabile ormai anche se l’oscurità regna sovrana. 14.47 biathlon – Arriva il 5/5 in piedi per la norvegese Eckhoff, è seconda con 9/10 dopo due poligoni a soli 3″6 da Braisaz! 17ma Wierer a 55″3. 14.46 SCI ...

