LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: giornata nera per l’Italia, Paris quinto, male Wierer (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.08 BIATHLON – Ormai il risultato è acquisito per le posizioni di vertice con Ekhoff davanti a Braisaz e Davidova. Vittozzi 15esima, Wierer 21esima. Devono ancora arriva una trentina di atlete, le italiane potrebbero ancora perdere qualche posizione. 15.04 BIATHLON – Da segnalare la quinta posizione della tedesca Herrmann a 29″7 da Eckhoff, ma con 8/10 al tiro. 15.03 SCI ALPINO – La classifica finale del superG della Val Gardena: 1 Vincent Kriechmayr AUT 1:13.84 2 Kjetil Jansrud NOR +0.05 3 Thomas Dressen GER +0.22 4 Mauro Caviezel SVI +0.35 5 Dominik Paris ITA +0.36 6 Hannes Reichelt AUT +0.38 7 Johan Clarey FRA +0.54 7 Aleksander Kilde +0.54 9 Beat Feuz SVI +0.55 10Adrien Theaux FRA +0.58 15.02 BIATHLON – 7/10 per Sanfilippo e 5/10 per Gontier. giornata nera per l’Italia. 15.01 SCI ALPINO – ...

