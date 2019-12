LIVE Sport Invernali, DIRETTA 20 dicembre: Dorothea Wierer nella sprint, superG interrotto per nebbia (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 BIATHLON – L’Italia, al di là di Dorothea Wierer, oggi spera di riabbracciare la vera Lisa Vittozzi. La sappadina scatterà con il pettorale n.3. 14.08 BIATHLON – nella gara odierna non saranno consentiti errori. A differenza di Hochfilzen, quando Dorothea Wierer si impose con 9/10 al poligono, è probabile che servirà la perfezione massima con la carabina. 14.05 BIATHLON – Dieci minuti all’inizio della gara. 14.02 BIATHLON – Dorothea Wierer se la dovrà vedere con le norvegesi Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland e Tiril Eckhoff, la svedese Hanna Oeberg, le francesi Julia Simon e Justine Braisaz, la russa Svetlana Mironova e tante possibili outsider 14.03 SCI ALPINO – Prossima decisione alle ore 14.10. Ormai appare inevitabile la sospensione definitiva… 14.02 SCI ALPINO – Era già ...

