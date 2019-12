LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | si prova a ripartire! Paris è quinto

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.59 A questo punto l’austriaco Christoph Krenn dovrà ridare il via alla gara dopo una attesa di 45 minuti! 13.57 Si riparte! La direzione gara annuncia che l’apripista deve presentarsi al cancelletto di partenza 13.55 In alcuni punti sembra che la nebbia si sia leggermente alzata, ma la situazione è ancora lontana dal poter far ripartire l’azione. 13.50 Come preventivabile la direzione gara rimanda alle ore 14.00 la prossima decisione. 13.45 La situazione non si smuove. Foschia e nebbia continuano a imperversare sulla Saslong e l’oscurità inizia a farsi importante. 13.41 Nuovo rinvio della decisione della giuria alle 13.50. Di fatto c’è poco da fare: gli organizzatori devono solo sperare che la nebbia si dissolva. 13.38 La gara è iniziata alle 11.45, non è detto che si concluda. 13.36 Di fatto la giuria sta ...

