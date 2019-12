LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | si parte alle 12 45 con Paris!

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Non vogliamo mettere le mani avanti, ma la gara di Paris è compromessa già prima del via. Al di là della lunga interruzione che lo ha sfavorito, ora la pista è certamente più lenta con il nevischio caduto nell’ultima ora. L’altoatesino è stato sfortunatissimo. 12.40 Dominik Paris si sta riscaldando, sarà il primo a scendere col pettorale 5 dopo essere stato fermato innza più di trenta minuti fa. 12.37 C’è sempre un po’ di nebbia ma le condizioni meteo sono migliorate rispetto a quando era stata interrotta la gara. Tra cinque minuti toccherà al primo apripista, sarà l’italiano Patrick Staudacher. 12.34 Dominik Paris scatterà dunqueore 12.45, le condizioni di pista non saranno certo ideali e fare risultato sarà complicato per l’azzurro. 12.33 CONFERMATA LANZAORE 12.45. Ma ...

