LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | Paris sfortunatissimo | è terzo

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 Il veterano Reichelt è quarto a 0.38 dalla vetta, appena 2 centesimi dietro. 13.01 Jansrud sbaglia nel finale, dilapida 36 centesimi di vantaggio e chiude a 0.05 da Kriechmayr. Dominikora è quarto a 1 centesimo dal podio virtuale. Sfortuna nerissima. 12.59 Feuz è quinto a 0.55, la pista sembra essersi rallentata nel tratto finale. Qui lo svizzero ha addirittura perso da Kriechmayr. Ora il norvegese Jansrud. 12.58 Kilde è quarto a 0.54 dalla vetta. Vediamo lo svizzero Beat Feuz, specialista della discesa che potrebbe ben figurare su questo tracciato filante. 12.57 Franz è undicesimo a 1″73. Tocca al norvegese Kilde, trema la leadership di Kriechmayr. 12.56 Nella parte centrale si rivede la nebbia! 12.55 Odermatt è nono a 1″15. Ci avviciniamo ai norvegesi Kilde e Jansrud, favoritissimi oggi. Prima ...

