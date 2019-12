LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | Paris bloccato dalla nebbia | tutto

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.09 Ricordiamo che la gara è stata interrotta proprio prima della partenza di Dominikcon il pettorale n.5. 12.07fermo in Val, occorrerà pazienza. Non è detto che si riesca a gareggiare, nella parte centrale della pista laè fitta. Inoltre sta cadendo della pioggia mista a neve. 12.04 Questa mattina il tempo era buono: probabilmente si sarebbe dovuta anticipare la partenza, sarebbe bastata anche un’oretta. 12.02 L’attesa sarà snervante. Bisogna attendere che si diradi la… 12.00 Sfortunatissimo Dominik. La gara è stata interrotta proprio prima della sua partenza. Inoltre i primi a scendere hanno trovato condizioni di visibilità migliori, senza. 11.59 GARA INTERROTTA! Un banco diavvolge la parte alta! 11.58 L’austriaco Walder è terzo a 0.75. Ora tutti con ...

