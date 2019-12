LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA: Ennesima sospensione per nebbia! Paris è quinto (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.10 La direzione gara parla di gara interrotta e non annuncia altre decisioni. 14.03 Prossima decisione alle ore 14.10. Ormai appare inevitabile la sospensione definitiva… 14.02 Era già stato fatto partire il countdown per la discesa di Krenn, ma l’austriaco è stato stoppato pochi secondi prima del via. Siamo al ridicolo ormai… 14.00 INCREDIBILE! NUOVA sospensione!!! 13.59 A questo punto l’austriaco Christoph Krenn dovrà ridare il via alla gara dopo una attesa di 45 minuti! 13.57 Si riparte! La direzione gara annuncia che l’apripista deve presentarsi al cancelletto di partenza 13.55 In alcuni punti sembra che la nebbia si sia leggermente alzata, ma la situazione è ancora lontana dal poter far ripartire l’azione. 13.50 Come preventivabile la direzione gara rimanda alle ore 14.00 la prossima ...

Leggi la notizia su oasport

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : LIVE Sci