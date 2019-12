LIVE Sci alpino | SuperG Val Gardena 2019 in DIRETTA | Dominik Paris all’assalto | si

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019)VALSCIIN TEMPO REALE CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.25 Venti minuti all’inizio della gara, entriamo nelle fasi concitate della preparazione. Le condizioni meteo sono buone sulla Saslong, ricordiamo che la partenza è stata abbassata sopra al muro di Sochers dunque ci sono circa 15 secondi in meno di gara rispetto al tracciato originario. 11.23 Lo scorso anno vinse il norvegese Aksel Lund Svindal che beffò il nostro Christof Innerhofer, terzo l’altro norvegese Kjetil Jansrud. 11.20 I pettorali degli italiani:col 5, Casse col 20, Buzzi col 24, Fill col 32, Marsaglia col 33, Prast col 49, Schieder col 61. 11.18 Diamo uno sguardo ai pettorali principali: Caviezel col 3,col 5, Kriechmayr col 7, Mayer col 9, Odermatt con l’11, Kilde col 13, Jansrud col 15. Franz, Feuz e Reichelt hanno numeri pari: 12, 14, 16. ...

