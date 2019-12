LIVE Biathlon, 7.5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA: vince Eckhoff, Wierer lontana dal podio (Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 7/10 per Sanfilippo e 5/10 per Gontier. Giornata nera per l’Italia. 14.58 Podio che sembra ormai stabilizzato. Eckhoff (Norvegia) precede Braisaz (Francia) di 6″2 e Davidova (Repubblica Ceca) di di 20″5. E dire che la norvegese ha commesso un errore in più delle rivali… 14.56 Continua a perdere posizioni Dorothea Wierer, ora è diciannovesima. Anche con il 10/10 oggi il podio sarebbe rimasto tabù. 14.53 Lisa Vittozzi, al momento, è 13ma a 1’06″4 con 9/10 al poligono. Oggi le azzurre non erano competitive per il podio. 14.51 Wierer crolla nell’ultimo giro ed è 16ma a 1’19″5 con due errori. Oggi azzurra poco precisa al poligono (80%) e lenta sugli sci. 14.50 La norvegese Eckhoff, con 9/10 al poligono, è prima all’arrivo con 6″2 su Braisaz, che non ha sbagliato. Terza ...

