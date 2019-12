LIVE Biathlon | 7 5 km Le Grand Bornand 2019 in DIRETTA | Dorothea Wierer a caccia della

Leggi la notizia su oasport

(Di venerdì 20 dicembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.10 L’Italia, al di là di, oggi spera di riabbracciare la vera Lisa Vittozzi. La sappadina scatterà con il pettorale n.3. 14.08 Nella gara odierna non saranno consentiti errori. A differenza di Hochfilzen, quandosi impose con 9/10 al poligono, è probabile che servirà la perfezione massima con la carabina. 14.05 Dieci minuti all’iniziogara. 14.02se la dovrà vedere con le norvegesi Ingrid Tandrevold, Marte Roeiseland e Tiril Eckhoff, la svedese Hanna Oeberg, le francesi Julia Simon e Justine Braisaz, la russa Svetlana Mironova e tante possibili outsider 14.00 Ricordiamo i pettorali delle italiane:con il 29, Nicole Gontier con il 62, Lisa Vittozzi con il 3 e Federica Sanfilippo con il 38. 13.58 Lisa Vittozzi ha invece incominciato la stagione con dei ...

