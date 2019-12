Lite per l' elemosina | nigeriano stacca dito al connazionale rivale

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Giorgia Baroncini Davanti ai clienti che entravano e uscivano dal centro commerciale, i due hanno iniziato a colpirsi con violenza. Uno è finito in ospedale, l'altro in caserma Prima i colpi di spranga, poi i morsi. La violenta rissa è scoppiata ieri pomeriggio tra due nigeriani di circa 30 anni. Il luogo dellaè l'ingresso del supermercato Coop di via Emilia Romagna a Genzano (Roma). L'aggressione Davanti a decine di clienti che entravano e uscivano dal centro commerciale, i due hanno iniziato a colpirsi con violenza e senza sosta. Solo con l'arrivo dei carabinieri della locale stazione, chiamati dal direttore del supermercato, è stata ristabilita la calma. Il corpo a corpo sarebbe scoppiato per questioni di gestione dei carrelli della spesa: i due, come riporta il Messaggero, sono soliti stazionare sia all'ingresso del centro commerciale che nel parcheggio dove ...

