L’Infinito di Giacomo Leopardi letto da 22 voci della musica italiana. Chi sono? Sarà una sorpresa (Di venerdì 20 dicembre 2019) Per concludere le celebrazioni per i duecento anni de “L’Infinito” di Giacomo Leopardi la Rai e il Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo) hanno realizzato un video d’animazione con la lettura di ventidue grandi voci della musica italiana. La particolarità è nella scelta di non rivelare l’identità dei protagonisti che hanno onorato il poeta recanatese con entusiasmo ma soprattutto partecipando gratuitamente. “L’idea è stata di chiedere a tutti i grandi della canzone italiana di donare la loro voce senza farsi riconoscere. Si tratta di una dichiarazione d’amore per la poesia da parte dei suoi eredi diretti“, ha dichiarato il ministro Franceschini in conferenza stampa. Così, anche se le identità non sono rese note, si riconoscono le voci di Gianna Nannini, Mina, Patty Pravo e Ornella Vanoni. Il primo ad ...

