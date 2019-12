Linea 1 metro Napoli, il governo assegna 40 milioni (Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha assegnato 40 milioni al prolungamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli. Come si legge in una nota diramata da Palazzo Chigi, i fondi saranno assegnati in riferimento alla tratta Centro Direzionale-Capodichino; la prima stazione dovrebbe essere ultimata nel 2020, mentre la seconda tra il 2022 e il 2024.

