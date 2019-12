Linea 1 metro Napoli | il governo assegna 40 milioni per completare l’opera

Leggi la notizia su napoli.fanpage

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, hato 40al prolungamento della1 dellapolitana di. Come si legge in una nota diramata da Palazzo Chigi, i fondi sarannoti in riferimento alla tratta Centro Direzionale-Capodichino; la prima stazione dovrebbe essere ultimata nel 2020, mentre la seconda tra il 2022 e il 2024.

