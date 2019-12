Licenziati tramite Whatsapp | non ci danno il documento che attesta il licenziamento

Leggi la notizia su romadailynews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Roma – 52 dipendenti di un supermercato affiliato Carrefour a Crotone sono statiun messaggio su. Da agosto non ricevono né lo stipendio, né possono accedere alla cassa integrazione. Tonino Parisi, dipendente del supermercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Tv Italia, emittente dell’Università Niccolò Cusano. “E’ una situazione ormai anche imbarazzante –ha affermato Parisi-. E’ dal 16 ottobre che siamo staticon un. Non abbiamo materialmente niente di ufficiale in mano che attesti il. Il 12 dicembre dovevamo avere un incontro al ministero del lavoro della Regione Calabria, a cui si doveva presentare il proprietario per arrivare ad una conclusione.” “Alla fine non si è presentato a questo incontro. Abbiamo ricevuto la visita e l’appoggio morale di tanti politici che hanno fatto la solita ...

