Libia | Serraj per fermare Haftar chiede aiuti militari a cinque Paesi | tra cui l’Italia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il presidente del Consiglio presidenziale del governo dell’Accordo nazionale libico, Fayez Al-, ha inviato una lettera ai leader di(Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Algeria e Turchia)ndo di “attivare gli accordi di cooperazione in materia di sicurezza per respingere l’aggressione contro Tripoli di tutti i gruppi armati che operano al di fuori della legittimità dello Stato, al fine di mantenere la pace sociale e raggiungere la stabilità in”.ha anche esortato gli stessia “cooperare e coordinarsi con il governo di riconciliazione nazionale nella lotta alle organizzazioni terroristiche”, comprese quelle jihadiste, “per le quali l’aggressione ha creato un’opportunità per tornare in, dove le loro attività sono aumentate” da quando è cominciata l’offensiva delle truppe del ...

