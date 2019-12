Libano | nominato il nuovo primo ministro dopo due mesi di proteste È un professore

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019)duediè stato trovato un accordo per nominare illibanese. Il presidente Michel Aoun ha incaricato iluniversitario Hassan Diab di formare il governo. La nomina è arrivata giovedì sera, a seguito delle dimissioni del premier uscente Saad Hariri, rassegnate a fine ottobre sull’onda delle agitazioni popolari. Le consultazioni parlamentari, più volte rinviate, si sono concluse con 69 voti a favore di Diab, 14 voti per altri candidati, mentre 42 deputati si sono astenuti. Ma la piazza continua a protestare. “Ilpremier è stato scelto da Hebzollah e dai suoi alleati – ha detto un manifestante alle tv locali – Non è un indipendente”. Hassan Diab si è presentato come un “tecnocrate” super partes, non espressione della classe politica messa sotto accusa dalla mobilitazione popolare scoppiata il ...

