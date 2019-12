LG | ecco i nuovi monitor della gamma Ultra 2020 | perfetti sia per lavorare che per giocare

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) In attesa di mostrarli al CESche si terrà all’inizio del nuovo anno a Las Vegas, LG ha ufficializzato oggi le caratteristiche tecniche di tre, soluzioni premium pensate sia per i professionisti, come nel caso dell’Fine, che per i gamer, come l’Gear. Premiati col prestigioso premio CES Innovation, iLGFine,gear eWide offrono soluzioni allo stato dell’arte tanto per il design quanto per l’ergonomia e la qualità dell’immagine. Partiamo dall’LGFine Ergo, display dedicato al mondo professionale di chi lavora con le immagini. Si tratta di un 31.5 pollici con pannello IPS e risoluzione 4K, caratterizzato da una luminosità media di 350 nit e una coperturacolore DCI-P3 pari al 95 %. Grazie alla profondità colore a 10 bit inoltre lo schermo ...

