Leo Gassmann a Sanremo Giovani 2020 | gli auguri di papà Alessandro | «Sii coraggioso

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Leo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanLeo GassmanQuello che era stato per X-Factor vale anche per: Leoè salito sul palco in punta di piedi, senza voler strafare, confermando che basta una grande voce per farsi notare, anche quando si possiede un cognome importante. Vent’anni, faccia pulita, modi gentili, il figlio di(e nipote di Vittorio) si è aggiudicato così il suo posto il prossimo febbraio, tra le nuove proposte dell’Ariston, con il brano Vai bene così. «Non ci credo neanche io, sono troppo felice e vi voglio bene tutti», ha fatto sapere poi entusiasta via Instagram, lui che ama la musica «più di ogni cosa». E poco dopo a ruota sono arrivate le congratulazioni diche finora – come era stato per lo show di Sky – aveva scelto il silenzio per non interferire. «Sii, ...

team_world : Partecipanti a #Sanremo2020 nella categoria NUOVE PROPOSTE: ??Eugenio in Via Di Gioia ??Fasma ??Marco Sentieri ??Fadi… - ChiccoseDOC : “SANREMO GIOVANI 2020”: LEO GASSMANN, SEMIFINALISTA DI “X FACTOR 12?, TRA LE 8 “NUOVE PROPOSTE” CHE CALCHERANNO IL… - francemara80 : RT @Manuel_Real_Off: Leo Gassmann il mio cuore è tuo prima di tuo padre e di tuo nonno e subito dopo tuo col cuoreeeee #SanremoGiovani -