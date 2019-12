Leinì | bambina di due anni muore all’asilo durante il riposino pomeridiano

Leggi la notizia su urbanpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Una notizia che ha dell’incredibile arriva dalla provincia di Torino. Aunadi soli dueè morta mentre svolgeva il sonnellinoall’asilo. Nel pomeriggio di ieri, 19 dicembre 2019, la bimba si è addormentata come tutti i suoi compagni e non si è più svegliata. L’intervento immediato del 118 e la corsa verso l’ospedale più vicino non sono serviti purtroppo a nulla. Ora per far luce su quanto accaduto non resta che attendere i risultati dell’autopsia. Nel frattempo i Carabinieri stanno interrogando i vari testimoni per poter ricostruire le ultime ore della piccola. Una tragedia immane che ha gettato nello sconforto la sua famiglia e l’intera comunità. Leggi anche –> Marita Comi smentisce pubblicamente Massimo Bossetti: «Era a conoscenza della mia collaborazione con nuovi avvocati e consulenti»di due ...

idlet : RT @Nellina38303549: Queste tragedie SONO TROPPO FREQUENTI! Leinì, ha arresto cardiaco all’asilo, morta bambina di 2 anni - infoitinterno : Leinì, ha arresto cardiaco all’asilo, morta bambina di 2 anni - PedrettiEnrico : RT @Nellina38303549: Queste tragedie SONO TROPPO FREQUENTI! Leinì, ha arresto cardiaco all’asilo, morta bambina di 2 anni -