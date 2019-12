LEGO Star Wars | la Saga degli Skywalker si mostra in un nuovo video

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa TT Games ha pubblicato undi: la, per celebrare l'uscita delfilm: L'Ascesa diche conclude la.Il prossimo gioco di TT Games uscirà nel 2020 e includerà i nove film dellarivisitati con l'umorismo ed il gameplay irriverente ed ironico targato.Attualmente il gioco sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Precedentemente annunciato durante l'E3 di quest'anno, lo studio non ha svelato ulteriori dettagli a riguardo. Senza ulteriori indugi vi lasciamo al trailer.Leggi altro...

