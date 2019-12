Legge elettorale | testo della maggioranza a gennaio in parlamento E se crisi di governo

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A meno di non andare a spaccare laper assicurarsi i voti di una forza di centrodestra (Lega in primis), gli alleati dial momento faticano a trovare la quadra sulla. E sebbene i giallorossi si affrettino a dire che il confronto che si e' svolto ieri con le opposizioni abbia offerto spunti di riflessione interessanti, che porteranno a breve a una decisione su quale dei due modelli presi in analisi scegliere (il simil spagnolo o lo sbarramento nazionale al 5%), in realta' l'intesa e' ancora lontana. Resta il niet dei renziani sul simil spagnolo, a cui si aggiunge il no secco di Forza Italia e di FdI, contraria a qualsiasi ipotesi di proporzionale ("siamo pronti a scatenare l'inferno", e' l'avvertimento), mentre si registra una apertura da parte dei leghisti - che viene accolta positivamente dai dem - ma purche' si torni subito alle urne, e' la ...

TNannicini : Al Senato abbiamo appena raccolto la 64esima firma per indire un referendum sul taglio dei parlamentari. Così capir… - berlusconi : La nuova legge elettorale? Deve garantire governabilità e pertanto serve una legge proporzionale con una parte magg… - AndreaMarcucci : Con una nuova legge elettorale, voterò si al referendum #TaglioDeiParlamentari, come votai Si nel 2016. #Referendum -