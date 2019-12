Le Sardine spiegate da chi le ha create

Leggi la notizia su agi

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Siamo una rivolta pacifica. Dare una cornice è come mettere confini al mare”. Nessun partito, perciò. In una lettera a la Repubblica, i quattro fondatori del movimento della- Andrea Garreffa, Roberto Morotti, Mattia Santori, Giulia Trappoloni – ripercorrono la vita delle piazze dal 15 novembre in poi per dire che “in 30 giorni si sono riempite 92 piazze in tutta Italia, a cui si sono aggiunte 24 piazze estere, europee e statunitensi” e che “circa mezzo milione di persone sono uscite di casa, al freddo e sotto la pioggia, per dire che la loro idea di società non rispecchiava per nulla quella presentata dall'attuale destra italiana, quella stessa destra che non perde occasione per affermare di avere il popolo dalla sua parte”. E che la forza delle“è collegare il virtuale al reale”, scrivono i quattro. Ma cos'è il movimento delle? I quattro animatori-fondatori ...

