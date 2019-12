Le imprese di successo? Si fanno dopo i quarant’anni

Leggi la notizia su vanityfair

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Mik CosentinoMik CosentinoMik CosentinoMik CosentinoMik CosentinoMik CosentinoMik CosentinoLesisempre nel secondo tempo. Pure quelle tecnologiche.i 45 anni, dice la scienza, che negli ultimi tempi si è presa la briga di smentire Mark Zuckerberg. Nel 2007 l’allora 22enne fondatore di Facebook diede un consiglio piuttosto netto agli studenti di una scuola in cui era stato invitato a parlare: «Fate una startup prima di diventare vecchi. Nel mondo della tecnologia, vale la regola dei vent’anni. I vecchi sono inutili. I giovani sono più smart». Nulla di più inesatto. Un recente studio, pubblicato su Wired America, ha preso in esame le startup più in salute, quelle con il maggior aumento del personale e/o recente acquisite da compagnie più grandi: la maggior parte erano state fondate da imprenditori che avevano superato gli anta. Persino gli imprenditori che avevano ...

UnicaLiaisonOff : RT @BioUpperItalia: ?? 'BioUpper si prefigge di aiutare gli innovatori a trasformare imprese innovative in aziende di successo” - via @Affar… - BobToney65 : RT @lucabattanta: 60000 imprese chiuse in 10 anni e più cassa integrazione. Che bel successo! - LaTiger1 : RT @lucabattanta: 60000 imprese chiuse in 10 anni e più cassa integrazione. Che bel successo! -