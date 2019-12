Le gif per dire a tutti che siete out of office

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (foto: Wolff Olins) Poche cose in ufficio sono liberatorie quanto impostare l’out of, la mail di risposta automatica per avvertire che, per un periodo, nonal lavoro. Per le vacanze di Natale del 2019, uno studio di design internazionale vi regala uno strumento in più peral mondo chein ferie: i suoi creativi hanno disegnato gif e immagini sul tema OOO (out of, appunto) da scaricare gratuitamente e allegare alle vostre mail automatiche. Le variazioni grafiche sull’OOO arrivano dall’agenzia di design Wolff Olins, che quest’anno ha chiesto ai designer dei suoi studi di New York, Londra e San Francisco di lasciar perdere le cartoline natalizie e di disegnare, invece, card che avvisino delle ferie, come spiega Fast Company. Il risultato sono una trentina di immagini (statiche o in movimento) che possono essere scaricate dal sito di Wolff Olins semplicemente ...

