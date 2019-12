Le fiabe italiane di Calvino | racconto dell’immaginario del nostro paese

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “C’era una volta un Fiorentino che tutte le sere andava a conversazione e sentiva ragionare la gente che aveva viaggiato e visto il mondo. Lui non aveva nulla da raccontare perché era sempre rimasto a Firenze e gli pareva di far la parte del citrullo. Così gli venne la voglia di viaggiare: non ebbe pace finché non ebbe venduto tutto, fatto i bagagli e fu partito”.da ridere, da piangere,fantastiche – con incantesimi, oggetti stregati o bestie magiche – ma ancheda piangere, da far paura e via dicendo. Ce n’è per tutti i gusti e non solo dei piccoli. Dal sapore squisitamente popolare, ledi Italo(pubblicate per la prima volta da Einaudi nel 1956 e ora riproposte da Mondadori coi bellissimi disegni di Emanuele Luzzati) ricostruiscono una storia non conosciuta – quella ...

