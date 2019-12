Le fanno credere che sta firmando per ricevere un catalogo | ma in realtà ha firmato

Leggi la notizia su baritalianews

(Di venerdì 20 dicembre 2019) A una donna di 64 anni di Aviano, in provincia di Pordenone, tre persone le hanno fattodi firmare una ricevuta che le permetteva digratuitamente una casa, invece la donna stavaun’obbligazione di oltre 11 mila euro. I tre truffatori sono stati individuati dai Carabinieri e denunciati a piede libero. Si tratta di due donne venete e di un uomo di Treviso. La 64enne ha raccontato che qualche mese fa ricevette una telefonata da una donna che si spacciava come una rappresentante di una ditta che l’indomani si sarebbe recata a casa della signora per farle firmare un modulo pergratis undi articoli di arredo per casa. La donna si recò a casa della 64enne e inle fece firmare una carta “wonder gift card” che serviva per acquistare prodotti promozionali di una società di Roma. La signora in pratica ...

