Le 7 serie TV di guerra da guardare assolutamente

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sei un appassionato diTV di? In questo caso non puoi perdere alcune delleTV belliche più belle ed emozionanti degli ultimi anni, come Generation War e The Pacific. In particolare, puoi trovareambientate nella SecondaMondiale, altre che raccontano le vicende delladel Golfo, oppure programmi che mostrano gli episodi drammatici della PrimaMondiale. Ecco allora le 7TV dida, che puoi vedere sottoscrivendo un abbonamento ad Amazon Prime Video e usufruire della massima qualità video. Band of Brothers – Fratelli al Fronte AcclamataTV sulla SecondaMondiale, Band of Brothers è senza dubbio una delle migliori minidasul genere war. Il programma prevede un’unica stagione da 10 puntate, con la produzione di Steven Spielberg e Tom Hanks, mentre la vicenda è tratta da un ...

