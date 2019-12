Lautaro Martinez: “Ho iniziato come centrale. Non ho mai smesso di ragionare da difensore” (Di venerdì 20 dicembre 2019) Repubblica intervista l’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez. Una lunga chiacchierata su diversi temi, soprattutto sulla sua storia. Lautaro racconta che da bambino era difensore, poi il suo allenatore capì che era votato a fare gol. «Disse che ero troppo veloce per fare il centrale e mi spostò avanti. Avevo undici anni». Ma l’istinto da difensore gli è rimasto, come la mentalità: «In un certo senso, non ho mai smesso di ragionare da difensore. Mi viene naturale aggredire ogni pallone, quando giocano gli avversari. È sempre stato il mio modo di stare in campo». Racconta che deve tutto ai suoi genitori, che nonostante l’assenza di soldi, hanno creduto in lui e lo hanno sempre supportato. «il fútbol era sacro, agli allenamenti andavamo in bicicletta, in bus, spesso a piedi». Indica come suo modello il padre. «Mio padre. Mi ha insegnato che la vita può essere ...

