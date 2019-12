L’Attesa e Lo Zecchino di Natale: Paolo Belli e Gloria Guida padroni di casa degli special dell’Antoniano (Di venerdì 20 dicembre 2019) Gloria Guida A pochi giorni dalla conclusione del 62° Zecchino d’Oro, la cui finale promossa in prima serata dopo 19 anni non ha portato i risultati sperati, accontentandosi di un ascolto di appena 2.482.000 spettatori, l’Antoniano di Bologna torna protagonista su Rai1 con i consueti speciali L’Attesa e Lo Zecchino di Natale, in onda la vigilia e la mattina di Natale. Padrone di casa dei due appuntamenti per il quarto anno consecutivo sarà Paolo Belli, affiancato questa volta da Gloria Guida, già conduttrice del fortunato programma di Rai3 Le Ragazze, nonché storica protagonista di numerose sexy commedie all’italiana degli anni ‘70 e ‘80. Peccati di gioventù ormai caduti in prescrizione anche per i più conservatori frati dell’Antoniano. L’Attesa Lunedì 24 dicembre alle 15.40 su Rai1 andrà in onda L’Attesa, un pomeriggio di festa e musica per ...

