«Last Christmas» | la canzone degli Wham! Testo | significato | storia e curiosità

(Di sabato 21 dicembre 2019) Come le migliori canzoni di Natale di sempre, anche «» non è affatto unanatalizia. Sì, ok, ci sono i campanelli e c’è persino la parolanel titolo, ma in realtà il brano di George Michael e soci è soltanto un preper parlare di una relazione finita malissimo. In un lontano 25 dicembre di inizio anni '80, il malcapitato ha fatto il terribile errore di consegnare il suo cuore alla donna sbagliata e questa volta col cavolo che rifarà lo stesso sbaglio, dice lui, salvo poi aggiungere poco dopo “so che, se mi baciassi adesso, mi fregheresti ancora”. Il Natale qui dentro è un puro accidente, c’entra come i cavoli a merenda. Secondo una leggenda metropolitana, inizialmente avrebbe dovuto addirittura chiamarsiEaster. Una cuore infranto per tutte le stagioni insomma. Di inequivocabilmente natalizio però c’è l’iconico videoclip - per i 35 anni della ...

