L’app GOM Mix porta l’editor video dal web ai dispositivi mobili Android (Di venerdì 20 dicembre 2019) GOM Mix è un'applicazione che porta sui dispositivi mobili l'omonimo editor video per PC offrendo agli utenti la possibilità di effettuare un editing rapido e semplice dallo smartphone. Le opzioni di codifica consentono di produrre video di qualità variabile per renderli adatti a vari tipi di utilizzo, inoltre è possibile condividerli subito con i social media come Facebook, YouTube, Instagram e WhatsApp. L'articolo L’app GOM Mix porta l’editor video dal web ai dispositivi mobili Android proviene da TuttoAndroid.

Leggi la notizia su tuttoandroid

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’app GOM