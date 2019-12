Lapo Elkann in coma dopo un incidente ora sta meglio

Leggi la notizia su people24.myblog

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Tanta paura perha avuto un gravissimod’auto a Tel Aviv una decina di giorni fa, durante un viaggio in Israele. «Ringrazio Dio e i medici», ha detto, che ora stamalo schianto è stato ricoverato in reparto emergenze in: ora è tornato in Europa, si trova in un ospedale in Svizzera ed è in convalescenza.al momento dell’era da solo in auto e stava tornando a Tel Aviv da Gerusalemme, dove aveva visitato il Muro del Pianto: nello schianto non sarebbero rimaste coinvolte altre persone. «Voglio innanzitutto ringraziare Dio, e poi i medici israeliani e quelli europei. Voglio pregare per i ragazzi giovani che ho visto morire in Israele accanto a me nei letti delle emergenze dell’ospedale, gli amici che mi sono stati vicini, la mia famiglia – ha dettoin una videochiamata al Corriere della Sera -. Voglio ...

Corriere : Grave incidente d’auto per Lapo Elkann in Israele: «Ero in coma, ora voglio solo fare ... - mante : I giornali italiani sono pieni della notizia del grave incidente d’auto occorso a Lapo Elkann. La cui unica fonte è Lapo Elkann. - infoitestero : Lapo Elkann, grave incidente stradale: “Ero in coma, ringrazio Dio per avermi ridato la vita” -