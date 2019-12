Landscapers è la nuova serie di Olivia Colman dopo The Crown | prodotta col marito Ed

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il suo volto da Regina assumerà presto nuove sembianze: Sky ha annunciato ladiThe, in arrivo nel 2020. Si intitolae avrà l'attrice premio Oscar per La Favorita non solo come protagonista ma anche come produttrice esecutiva. Doppia veste per l'interprete di Elisabetta II nella terza stagione dellaNetflix sulla Corona inglese: ladiThesarà un dramma ispirato ad eventi realmente accaduti, un caso di cronaca nera che ha sconvolto il Nottinghamshire nel 1998. Laracconta le vite degli assassini Susan (A.) e Christopher Edwards, una coppia apparentemente mite e devota che si è macchiata dell'omicidio dei genitori di Susan: per oltre un decennio i loro cadaveri sono rimasti nascosti nel giardino sul retro della loro casa di Mansfield, dove i due assassini hanno seppellito i corpi ...

SkyTG24 : Dopo aver indossato i panni della Regina Anna in 'La Favorita' Olivia Colman sarà la protagonista della nuova serie… - OptiMagazine : #Landscapers è la nuova serie di #OliviaColman dopo #TheCrown, prodotta col marito Ed Sinclaire: il debutto nel 202… - RBcasting : #OliviaColman protagonista e produttrice di #Landscapers. Una nuova serie ispirata ad un fatto di cronaca nera real… -