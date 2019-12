‘L’altro mondo – In viaggio con Alessandro di Battista’ | su Loft il documentario sul

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 20 dicembre 2019) “Viaggiare mi ha cambiato la vita”, è l’incipit del‘L’altro– Incondi Battista’, disponibile su sito app di, sulin Centro America che l’ex deputato M5S ha fatto lo scorso anno insieme alla compagna Sahra Lahouasnia e al loro figlio Andrea, che al momento della partenza aveva solo 8 mesi. “Per me ilè veramente una forma di risposta”, prosegue Di Battista che racconta di aver conosciuto Sahra in un locale a Roma nord: “Dopo tre mesi le ho proposto di fare questoinsieme al termine della legislatura perché già non avevo intenzione di ricandidarmi, avevo voglia di tornare sulla strada“. L’organizzazione è stata molto semplice: “Un biglietto unico di sola andata per San Francisco”. Da lì la famiglia attraversa il confine con il Messico e ...

