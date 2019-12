L'Aeronautica presenta il nuovo calendario per il progetto "Un dono dal cielo" (Di venerdì 20 dicembre 2019) Paolo Mauri L'Aeronautica Militare ha lanciato, in concomitanza col Giubileo Lauretano, il progetto "Un dono dal cielo" che devolverà in beneficenza parte dei proventi del nuovo calendario 2020 Lo scorso 10 dicembre, durante la serata denominata “Volando con le stelle”, ed in concomitanza con le celebrazioni della Madonna di Loreto, “patrona degli aeronauti”, è stato presentato il nuovo calendario dell'Aeronautica Militare, i cui proventi andranno in parte in beneficenza. La ricorrenza apre anche quello che è il Giubileo Lauretano, in occasione del centenario della Beata Vergine Lauretana quale santa patrona, che vedrà numerose iniziative celebrative: il Giubileo avrà termine il 10 dicembre 2020, dopo un anno pieno di iniziative religiose e di beneficenza, di eventi e di manifestazioni che la Forza Armata promuoverà in tutti i suoi enti sul territorio italiano. La serata ...

Leggi la notizia su ilgiornale

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Aeronautica presenta