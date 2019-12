Lady Diana passava il Natale sempre da sola

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Sandra Rondini Oppressa dall'obbligo di passare ilcon la Regina e la Famiglia reale, dopo anni in cui si sacrificò per stare con i figli ancora piccoli, decise, via via che il suo matrimonio si sgretolava, di passare le FestedaLa principessaveniva spesso lasciata a trascorrere il giorno didaquando il principe Carlo portava William e Harry a Sandringham per trascorrere le vacanze con la Regina. Ad affermarlo al tabloid Express UK è l'ex cuoco reale Darren McGrady. La principessae il principe Carlo si separarono nel 1992 dopo anni di crescente tensione tra la coppia e la Regina alla fine cedette e li esortò a divorziare nel 1996. Sebbenee Carlo continuassero prima del divorzio a condividere la custodia dei loro figli William e Harry, l'ex cuoco Darren McGrady sostiene che la Principessa del Galles sarebbe stata ...

