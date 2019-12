La vittoria dei catalani alla Corte di giustizia Ue

Leggi la notizia su it.insideover

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Oriol Junqueras è un membro del parlamento europeo e gode quindi di immunità parlamentare: la Spagna, quindi, non può vietare al separatista catalano di recarsi a presiedere le sedute parlamentari. Questa è stata la decisione delladieuropea, che ha intimato Madrid di rilasciare l’eurodeputato catalano, che attualmente si trova in prigione con una condanna di 13 anni da scontare. In assenza di un’esplicita richiesta (che deve comunque essere valutata dai magistrati europei) da parte della Spagna per la sospensione di Junqueras, Madrid deve mettere il deputato nelle condizioni di svolgere il ruolo per cui è stato eletto. Analoga sentenza per quanto riguarda Carles Puigdemont (attualmente sotto custodia politica in Belgio) che, insieme a Junqueras, è stato promotore del referendum per l’indipendenza della Catalogna del 2017. La condanna dopo il ...

AnnalisaChirico : Nel suo primo discorso post vittoria @BorisJohnson promette 50mila nuovi infermieri assunti, 6mila medici e 40 nuov… - NicolaPorro : In questo video di 3?? minuti, ecco perché non posso non godere per la schiacciante vittoria di Boris Johnson e dei… - Agenzia_Italia : #GE2019 La Sterlina vola e guadagna il 2% dopo la pubblicazione dei primi exit poll che danno una vittoria schiacci… -