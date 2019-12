La tragicomica esperienza di Daniela Santanché sul treno: “Mi sono ritrovata a Napoli” (Di venerdì 20 dicembre 2019) La tragicomica esperienza di Daniela Santanché sul treno: “Mi sono ritrovata a Napoli” È stata un’esperienza “tragicomica” quella di Daniela Santanché. La senatrice di Fratelli d’Italia ha raccontato, in una storia sul suo profilo Instagram, una disavventura che vissuto qualche giorno fa sul treno. Il suo intento era quello di raggiungere Milano da Roma in tempo per la cena, in modo tale da fare una sorpresa a suo figlio ma, presa dalla fretta, la Santanché è salita sul treno sbagliato. Così, anziché dirigersi verso il capoluogo lombardo, ha preso la rotta di quello campano, Napoli. “Finisco il lavoro a Roma – racconta la parlamentare nella story sul suo profilo social – e decido di fare una sorpresa e tornare a cena a casa, anche perché c’era ospite la fidanzatina di mio figlio. Vado alla stazione e salgo sul treno per ...

Leggi la notizia su tpi

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : tragicomica esperienza