La Spezia investiti due fratellini

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Un drammatico incidente, è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì diciotto dicembre a La, dove sono statidue, di sei e cinque anni, davanti agli occhi della madre. Hanno riportato gravi traumi, il più piccolo è il più grave ed infatti è ricoverato al Meyer di Firenze. Un evento davvero terribile, che ha sconvolto l’intera popolazione e soprattutto la donna, che ha assistito a tutta la scena e non ha potuto fare nulla, per evitarlo. Secondo le informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, l’incidente è avvenuto intorno alle diciotto di mercoledì, in una strada al confine tra Sarzana e Santo Stefano di Magre, due comuni in provincia di La. I duestavano attraversando la strada insieme alle madre, ma all’improvviso un furgone, con a bordo due operai edili, li ha travolti e nessuno ha potuto fare nulla per ...

