La Scozia non sarà la Catalogna britannica | sarà più facile

Leggi la notizia su wired

(Di venerdì 20 dicembre 2019) (Foto: Andrew Milligan/PA Wire) La Brexit ha la strada spianata da una maggioranza mostruosa di 80 seggi alla Camera dei Comuni. Per questo, secondo la regina che ieri ha letto il programma conservatore nel “discorso” d’insediamento del nuovo esecutivo, va completata nel più breve tempo possibile. In effetti già oggi dovrebbe arrivare il primo voto sull’accordo raggiunto dal premier Boris Johnson con l’Unione Europa. Entro il 31 gennaio altri due passaggi alla Camera dei Lord e di nuovo ai Comuni. Dopo una lunga separazione, il divorzio arriverà più rapidamente di quanto potessimo immaginare. Goodbye. In parallelo, e forse ancora prima di quanto si pensasse, spunteranno le prime spine nel fianco all’esecutivo ma più in generale alla tenuta del paese: Brexit, infatti, è stato un fantasma, una coperta propagandistica, un velo di noia per tutto ciò di assai poco noioso che ne scaturirà. ...

RaiNews : #Brexit, la Scozia non ci sta. #Sturgeon: 'Futuro deve essere nelle nostre mani e non è fuori dall'Ue' - alessita_1994 : La brexit non renderà più forte il Regno Unito,ma lo farà sgretolare. #Scozia - MiglioVerdeRiv : LA SCOZIA NON PERDE TEMPO: INVIATA LETTERINA DI NATALE PER NUOVO REFERENDUM -