La Roma cala il poker a Firenze

Fiorentina-Roma 1-4 - Serie A 2019-2020 : Dzeko e compagni calano il poker e inguaiano Montella : Se Vincenzo Montella confidava che il pareggio in extremis contro l'Inter di domenica scorsa avesse dato la scossa giusta alla squadra in vista di un cambio di passo, si può dire che l'obiettivo sia stato ampiamente mancato. La Roma, infatti, passeggia per 4-1 al Franchi e regala un bruttissimo Natale all'allenatore napoletano che ora vede la sua panchina tornare a traballare in maniera cospicua. La partita, sostanzialmente, ...

Calabria : Raggi vuole trasformare quadrante Nord di Roma in cittadella immondizia : Roma – "L'intenzione dell'Amministrazione Raggi di localizzare una discarica a Tragliatella e' la controprova della totale mancanza di conoscenza e di sensibilita' verso le istanze territoriali. Il quadrante Nord di Roma non puo' diventare la 'cittadella dell'immondizia', con tutte le conseguenti ricadute sul traffico e la qualita' della vita dei cittadini". "Quel ...

Sardine - prossimo passo «tornare sui territori». E «attenzione alle elezioni in Emilia Romagna e Calabria» : «Il nostro prossimo passo è tornare sui territori». Lo annunciano – come anticipato dal portavoce Mattia Santori in giornata – con un post su Facebook i leader delle Sardine il 15 dicembre, dopo il "congressino", la prima riunione nazionale tra i 160 responsabili di piazza venuti da tutta Italia a Roma. Parlano di «iniziative che saranno realizzate in tutte le regioni d'Italia, liberando la creatività, valorizzando ...

Regionali - domani gli iscritti M5S voteranno sulla piattaforma Rousseau per decidere chi candidare in Emilia-Romagna e Calabria : A partire da domani, gli iscritti del MoVimento 5 Stelle residenti in Emilia-Romagna e in Calabria, sono chiamati a votare sulla piattaforma Rousseau per decidere la lista dei nomi dei candidati alle future elezioni Regionali. "In Calabria – rende noto il Movimento in un post pubblicato sul Blog delle Stelle – si voterà domani dalle 10 alle 19 per esprimere due scelte: i candidati consiglieri Regionali e la scelta del candidato ...

Rifiuti Roma - Ispra : "Aumentata la produzione. Nel 2018 la differenziata è calata al 42 - 9%". Raggi prometteva di portarla a 70% entro 2021 : La percentuale della raccolta differenziata a Roma nel 2018 è scesa di 0,29 punti, passando dal 43,22% al 42,93%. Si tratta del primo segno meno da quando, nel 2010, il Campidoglio a guida Gianni Alemanno introdusse i cassonetti differenziati. Soprattutto, la produzione di Rifiuti in città è tornata sopra i 600 kg l'anno pro-capite, livelli che non si Raggiungevano dal 2013, l'anno dell'avvicendamento fra Alemanno e Ignazio Marino. Tutto ciò ...

Valeriani : differenziata nel Lazio cresce - a Roma invece cala : Roma – "I dati presentati questa mattina dal Rapporto Ispra 2019 evidenziano una crescita della raccolta differenziata nel Lazio, che passa dal 45,5% del 2017 al 47,34% del 2018, addirittura raggiungendo il 53,2%, considerando il territorio regionale, esclusa la citta' di Roma. Un aumento di quasi due punti percentuali conseguito anche grazie al sostegno economico fornito dalla Regione in questi anni." "Questo ...