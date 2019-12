La replica di NCIS 16 e Instinct in prima tv sabato 21 dicembre su Rai 2 (Di venerdì 20 dicembre 2019) NCIS 16 in replica con Instinct su Rai 2 in seconda serata. L’episodio di sabato 21 dicembre Prosegue su Rai 2 l’appuntamento con le serie tv del sabato sera a tinte crime. In prima serata l’immancabile NCIS con la replica della sedicesima stagione in attesa del debutto a febbraio dell’inedita diciassettesima (tra l’altro la stagione 16 è anche su Fox Crime il lunedì sera). A seguire in seconda serata la prima tv della seconda e ultima stagione di Instinct con Alan Cumming. Instinct è in streaming contemporaneo su Rai Play dove sono disponibili on demand nei 7 giorni successivi gli episodi trasmessi. NCIS 16×04-05 Il terzo incomodo è il titolo del quarto episodio della sedicesima stagione di NCIS (Third Wheel in originale): mentre Gibbs cerca di godersi qualche giorno di vacanza nella sua baita in montagna, un uomo rapina un furgone portavalori e poi ...

