La "Regina" Oliva Colman in Landscapers nuova miniserie Sky e HBO (Di venerdì 20 dicembre 2019) Oliva Colman protagonista nei panni della Regina Elisabetta II della terza stagione di The Crown (e attualmente sul set della quarta), premio Oscar per La Favorita, sarà la protagonista e produttrice di Landscapers nuova miniserie in 4 parti realizzata dall'accoppiata Sky e HBO che provano così a replicare il successo di Chernobyl, che quest'anno ha ottenuto 10 Emmy.Alexander Payne, vincitore di due premi Oscar per la sceneggiatura di Sideways - In viaggio con Jack e Paradiso Amaro, sarà il regista dei 4 episodi, mentre la sceneggiatura è di Ed Sinclair, marito di Oliva Colman. La coppia, affiancata dai produttori di Chernobyl, Sister, ha appena dato vita a South of the River Pictures, casa di produzione che lavorerà anche a Landascapers.La "Regina" Oliva Colman in Landscapers nuova miniserie Sky e HBO pubblicato su TVBlog.it 20 dicembre 2019 17:22.

