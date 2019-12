La Porta dei Sogni prima puntata | ospiti e anticipazioni 20 dicembre 2019

Leggi la notizia su cubemagazine

(Di venerdì 20 dicembre 2019) LADEI. Stasera in tv venerdì 20va in onda il nuovo show condotto da Mara Venier. Scopridel primo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV Ladei20Mara Venier è pronta a debuttare inserata con tre prime serate, un gran galà della vita, uno show elegante, che grazie a una spettacolare scenografia unisce la forza dello spettacolo al calore dell’emotainment classico. La conduttrice accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita. Storie di trasformazione, ricongiungimento, perdono o gratitudine. Emozioni forti, vere e autentiche si sveleranno dietro ladei, l’elemento iconico e identificativo del programma che permetterà ai protagonisti di passare magicamente dallo studio a qualsiasi luogo lontano nello spazio e nel tempo, per ...

