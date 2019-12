La Porta dei Sogni | Mara Venier Spettatore tuona | “Non mi hai chiamato”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di venerdì 20 dicembre 2019)stasera a Ladeila contesta: “Non mi hai più chiamato” Debutterà stasera Ladei, il nuovo programma diin prima serata su Rai1. La trasmissione sarà composta solo da tre puntate e ognuna di queste verranno raccontate sei storie. Tra i protagonisti ci sarà anche una maestra delle scuole elementari che ha il desiderio di regalare ai suoi alunni una giornata speciale. Come più volte accaduto su Instagram,è stata attaccata dopo aver ricordato l’appuntamento con la prima puntata Ladei. Una persona si era rivolta alla trasmissione per realizzare un sogno, ma non è stata selezionata e così è sbottata scrivendo uno sfogo stizzito sotto la foto postata dalla padrona di casa di Domenica In sul suo profilo social: “Caranon mi hai più chiamato. Il tuo redattore si è scordato di me, ...

