La porta dei sogni | ecco le storie e gli ospiti della prima puntata

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Ladei: esordisce questa sera su Rai1 alle 21.30 il nuovo emotainment condotto da Mara Venier. Nelladelle tre serate previste sarà finalmente svelato il format del programma. Da quel che sappiamo, la padrona di casa accompagnerà le persone nella realizzazione del sogno di una vita che può essere una trasformazione, un ricongiungimento, un perdono o un gesto di gratitudine. Il protagonistastoria farà visita a Mara Venier per svelare il proprio sogno, poi attraverserà lamagica, che lo trasporterà in un qualsiasi luogo nello spazio e nel tempo per realizzare il proprio desiderio. Alla fine dell’esperienza alcuni di loro torneranno in studio per descrivere le emozioni provate. Tra le seici sono: un viaggio intercontinentale verso un amore lontano; la scalata spettacolare su una delle vette più alte d’Italia per ...

